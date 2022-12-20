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Автомобили снабжения миротворцев в очередной раз беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

Автомобили снабжения миротворцев в очередной раз беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын По дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз беспрепятственно проехали автомобили снабжения российских миротворцев.
Карабах
20 декабря 2022 г. 12:37
Автомобили снабжения миротворцев в очередной раз беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

По дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз беспрепятственно проехали автомобили снабжения российских миротворцев.

Об этом с места событий передает сотрудник Report.

По лачынской дороге в направлении Ханкенди проехали пять автомобилей снабжения российских миротворцев.

Это еще раз доказывает, что несмотря на проводимую на дороге акцию, она открыта для гуманитарных целей.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже девятый день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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