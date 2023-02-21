По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 11 автомобилей российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда двух автомобилей российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.



Как сообщает с места проведения акции сотрудник Report, два легковых автомобиля проехали из Ханкенди в направлении Лачына.



Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.



Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 11 автомобилей российских миротворцев.

11:26

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще семи автомобилей российских миротворцев.



Как сообщает с места проведения акции сотрудник Report, три легковых и четыре грузовых автомобиля проехали из Ханкенди в направлении Лачына.



Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.



Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 9 автомобилей российских миротворцев.

10:54

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, один грузовик и один легковой автомобиль беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 72 дня.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.