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Автомобили МККК беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына

Автомобили МККК беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного передвижения автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного креста (МККК).
Карабах
15 января 2023 г. 09:24
Автомобили МККК беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного передвижения автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного креста (МККК).

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств.

Из Ханкенди в направлении Лачына проехали пять автомобилей, в двух из которых находились армянские семьи.

Это еще раз доказывает, что участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 35-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBQXK-yə məxsus avtomobillər Xankəndidən Laçın istiqamətinə maneəsiz hərəkət edib
Версия на английском языке ФотоICRC vehicles freely move from Khankandi to Lachin

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