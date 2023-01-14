Автомобили МККК беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного передвижения автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного креста (МККК).

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного передвижения автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного креста (МККК).

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств.

Из Ханкенди в направлении Лачына проехали четыре легковых и один грузовой автомобиль.

Это еще раз доказывает, что участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 34 дня.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.