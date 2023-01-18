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Автомобили МККК беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына

Автомобили МККК беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей Международного Комитета Красного Креста (МККК).
Карабах
18 января 2023 г. 09:44
Автомобили МККК беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, 5 пассажирских и один грузовой автомобиль МККК проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 38-й день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоICRC vehicles move freely from Khankandi toward Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоBQXK-yə məxsus avtomobillər Xankəndidən Laçın istiqamətinə maneəsiz hərəkət edib 

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