Автомобили медицинской службы и военной полиции миротворцев беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

По проходящей под Шушой дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз беспрепятственно проехали автомобили медицинской службы и военной полиции российских миротворцев.

По проходящей под Шушой дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз беспрепятственно проехали автомобили медицинской службы и военной полиции российских миротворцев.

Как передает сотрудник Report с места событий, по Лачынской дороге в направлении Ханкенди проехали три автомобиля снабжения российских миротворцев.

Это еще раз доказывает, что несмотря на проводимую на дороге акцию, она открыта для гуманитарных целей.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже 14-й день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.