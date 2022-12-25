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Автомобили медицинской службы и военной полиции миротворцев беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

Автомобили медицинской службы и военной полиции миротворцев беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын По проходящей под Шушой дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз беспрепятственно проехали автомобили медицинской службы и военной полиции российских миротворцев.
Карабах
25 декабря 2022 г. 10:00
Автомобили медицинской службы и военной полиции миротворцев беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

По проходящей под Шушой дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз беспрепятственно проехали автомобили медицинской службы и военной полиции российских миротворцев.

Как передает сотрудник Report с места событий, по Лачынской дороге в направлении Ханкенди проехали три автомобиля снабжения российских миротворцев.

Это еще раз доказывает, что несмотря на проводимую на дороге акцию, она открыта для гуманитарных целей.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже 14-й день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda Rusiya sülhməramlılarının tibb xidməti və hərbi polis avtomobilləri maneəsiz hərəkət edib

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