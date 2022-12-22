Автомобиль снабжения миротворцев беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын

По проходящей под Шушой дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля снабжения российских миротворцев.

По проходящей под Шушой дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля снабжения российских миротворцев.

Как передает сотрудник Report с места событий, по Лачынской дороге в направлении Ханкенди проехал еще один автомобиль снабжения российских миротворцев.

Это вновь доказывает, что несмотря на проводимую на дороге акцию, она открыта для гуманитарных целей.

Несмотря на холодные погодные условия, акция продолжается.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже 11 день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.