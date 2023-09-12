Автомобиль Российского общества Красного Креста движется в сторону Ханкенди

Продовольственный груз, отправленный Российским обществом Красного Креста жителям Карабаха армянского происхождения, движется в направлении Ханкенди".

Продовольственный груз, отправленный Российским обществом Красного Креста армянским жителям Карабаха, движется в направлении Ханкенди".

Как передает командированный в Агдамский район корреспондент Report, об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Азербайджана (AОКП) Джейхун Мирзоев.

По его словам, соответствующие сотрудники Российского общества Красного Креста (ОКК) прошли блок-пост российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

На вопрос представителей СМИ, о планах в ближайшее время прохождении других грузов со стороны Российского общества Красного Креста, генсек AОКП: "Такой информации нет. Если будет, мы сообщим средствам массовой информации".