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Автомобиль Российского общества Красного Креста движется в сторону Ханкенди

Автомобиль Российского общества Красного Креста движется в сторону Ханкенди Продовольственный груз, отправленный Российским обществом Красного Креста жителям Карабаха армянского происхождения, движется в направлении Ханкенди".
Карабах
12 сентября 2023 г. 07:54
Автомобиль Российского общества Красного Креста движется в сторону Ханкенди

Продовольственный груз, отправленный Российским обществом Красного Креста армянским жителям Карабаха, движется в направлении Ханкенди".

Как передает командированный в Агдамский район корреспондент Report, об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Азербайджана (AОКП) Джейхун Мирзоев.

По его словам, соответствующие сотрудники Российского общества Красного Креста (ОКК) прошли блок-пост российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

На вопрос представителей СМИ, о планах в ближайшее время прохождении других грузов со стороны Российского общества Красного Креста, генсек AОКП: "Такой информации нет. Если будет, мы сообщим средствам массовой информации".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin avtomobili Xankəndi istiqamətində hərəkət edir

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