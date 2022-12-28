Автомобиль российских миротворцев беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын

В очередной раз были созданы условия для проезда пассажирского автомобиля, принадлежащего российским миротворцам, по дороге Ханкенди-Лачын.

В очередной раз были созданы условия для проезда пассажирского автомобиля, принадлежащего российским миротворцам, по дороге Ханкенди-Лачын.

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, был обеспечен беспрепятственный проезд транспортных средств из Ханкенди в направлении Лачына.

Это является свидетельством того, что участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

В течение вчерашнего дня в обоих направлениях беспрепятственно проехали в общей сложности 17 автомобилей российских миротворцев.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 17-й день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.