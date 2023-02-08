Автомобиль пресс-службы миротворцев беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения автомобиля российских миротворцев.

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, микроавтобус пресс-службы российских миротворцев беспрепятственно проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

В течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 11 автомобилей российских миротворцев.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 59-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.