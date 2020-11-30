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Автобус с возвращающимися в Ханкенди армянами попал в снежный занос

Автобус с возвращающимися в Ханкенди армянами попал в снежный занос Автобус с возвращающимися в Ханкенди армянами попал на горной дороге Карабаха в снежный занос.
Карабах
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30 ноября 2020 г. 20:35
Автобус с возвращающимися в Ханкенди армянами попал в снежный занос

Автобус с возвращающимися в Ханкенди армянами попал на горной дороге Карабаха в снежный занос.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Силами группировки МЧС России в Нагорном Карабахе была проведена эвакуация пассажирского автобуса с армянами. Они возвращались в Ханкенди и попали в снежный занос на участке горного перевала Шуши", - говорится в информации.

В момент ЧП в автобусе находились 42 человека, включая восемь детей. Водитель получил легкую травму, ему была оказана помощь. Больше пострадавших нет.

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