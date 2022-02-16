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Австралийская путешественница: Надеюсь, что Агдам будет восстановлен в скором времени

Австралийская путешественница: Надеюсь, что Агдам будет восстановлен в скором времени Надеюсь, что отстроенный заново Агдам станет таким красивым, как и прежде.
Карабах
16 февраля 2022 г. 20:33
Австралийская путешественница: Надеюсь, что Агдам будет восстановлен в скором времени

Надеюсь, что отстроенный заново Агдам станет таким красивым, как и прежде.

Об этом Report заявила австралийская путешественница Рейчел Ли Дейви, находящаяся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе делегации известных путешественников из 21 страны.

"Ужасно все это видеть, я уверена, что это был красивый город. И надеюсь, что в скором времени его отстроят и он станет таким же, как и прежде", отметила она.

По словам Рейчел Ли Дейви, она узнала о карабахском конфликте в свой первый визит в Азербайджан в 2014 году, и сейчас она рада посетить нашу страну во второй раз и увидеть освобожденные территории.

Сегодня начался трехдневный визит делегации известных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита зарубежные путешественники ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.

Делегация уже посетила города Шуша и Агдам.

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Версия на азербайджанском языке Avstraliyalı səyyah: “Ümid edirəm ki, Ağdam tezliklə bərpa olunacaq”

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