Atlantico: Карабахский город-призрак Агдам ждет своего возрождения

На французском портале Atlantico опубликована статья под названием ”Карабахский город-призрак Агдам ждет своего возрождения".

На французском портале Atlantico опубликована статья под названием ”Карабахский город-призрак Агдам ждет своего возрождения".

Как сообщает Report, в статье говорится, что во время Первой Карабахской войны многочисленные города и села региона перешли под контроль армян, пытавшихся осуществить мечту о ”Великой Армении". В результате войны 800 тысяч азербайджанцев были изгнаны с родной земли и стали вынужденными переселенцами. После оккупации в Агдаме исчезла довоенная жизнь, и город превратился в призрак.

Журналист рассказывает о разрушениях, совершенных армянами в Агдаме. Он пишет, что город был разграблен и разрушен. От Агдама, который некогда был одним из главных центров Карабаха с его театром, гостиницами, различными предприятиями, ничего не осталось. Единственный в мире Музей хлеба, известный Центр мугама сравняли с землей. Осталась лишь мечеть, которую армяне использовали как контрольный пункт. Армяне разобрали все, даже камни домов.

Автор также обращает внимание на то, что после Второй Карабахской войны, когда армяне покидали территорию, они сожгли все дома и заминировали территорию. Он отмечает, что сегодня в возвращенном Азербайджану 20 ноября 2020 года и состоящем из руин Агдаме работают саперы. Населению нужно время, чтобы вернуться в свои родные дома. Правительство Азербайджана заявило, что восстановит город в прежнем виде.

Журналист подчеркивает, что сегодня у всех вынужденных переселенцев есть только одно желание - вернуться на родную землю.