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Чингиз Аскеров: ЕСПЧ отклонил жалобу Армении относительно высоты Фаррух

Чингиз Аскеров: ЕСПЧ отклонил жалобу Армении относительно высоты Фаррух Армения периодически направляет надуманные обращения в Европейский суд по правам человека.
Карабах
24 августа 2022 г. 15:36
Чингиз Аскеров: ЕСПЧ отклонил жалобу Армении относительно высоты Фаррух

Армения периодически направляет надуманные обращения в Европейский суд по правам человека.

Об этом командированному в Лачынский район сотруднику Report заявил полномочный представитель Азербайджанской Республики при ЕСПЧ, заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

"В марте этого года Армения направила жалобу в Европейский суд по правам человека по поводу передачи высоты Фаррух под наш контроль. В ней отмечалось, что Азербайджан якобы изгнал местное население. Европейский суд не удовлетворил их жалобу.

Также Армения направила жалобы в Европейский суд по поводу ареста и суда в нашей стране над членами переброшенной в Азербайджан армянской преступной группировки. ЕСПЧ также отклонил эти жалобы", - отметил Ч. Аскеров.

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Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmənin sədr müavini: "Avropa Məhkəməsi Ermənistanın Fərrux yüksəkliyi ilə bağlı şikayətini rədd edib"

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