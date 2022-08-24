Чингиз Аскеров: ЕСПЧ отклонил жалобу Армении относительно высоты Фаррух

Армения периодически направляет надуманные обращения в Европейский суд по правам человека.

Армения периодически направляет надуманные обращения в Европейский суд по правам человека.

Об этом командированному в Лачынский район сотруднику Report заявил полномочный представитель Азербайджанской Республики при ЕСПЧ, заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

"В марте этого года Армения направила жалобу в Европейский суд по правам человека по поводу передачи высоты Фаррух под наш контроль. В ней отмечалось, что Азербайджан якобы изгнал местное население. Европейский суд не удовлетворил их жалобу.

Также Армения направила жалобы в Европейский суд по поводу ареста и суда в нашей стране над членами переброшенной в Азербайджан армянской преступной группировки. ЕСПЧ также отклонил эти жалобы", - отметил Ч. Аскеров.