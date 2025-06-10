Асадов: Освобожденные территории создают возможности для увеличения инвестиций в Азербайджан

Асадов: Карабах создает хорошие возможности в увелечении инвестииции в страну

Освобожденные территории Азербайджана - Карабах и Восточный Зангезур - создают новые возможности для инвестиций в страну.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня, выступая на открытии IV Ташкентского инвестиционного форума, премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

По его словам, в Карабахе в настоящее время проводятся широкомасштабные строительно-восстановительные работы.

"Хорошие перспективы для инвестиционного сотрудничества открываются с учетом новых реалий, возникших с освобождением азербайджанских земель от оккупации. Сегодня на этих землях мы проводим широкомасштабные восстановительные работы. Пользуясь случаем, хочу особо отметить открытие в освобожденном от оккупации городе Физули школы имени Мирзы Улугбека и Творческого центра имени Курмангазы, которые были построены в качестве дара президентов Узбекистана и Казахстана", - добавил он.

Асадов отметил, что народ Азербайджана благодарен Узбекистану и Казахстану за эти дары.