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Асадов: Освобожденные территории создают возможности для увеличения инвестиций в Азербайджан

Асадов: Освобожденные территории создают возможности для увеличения инвестиций в Азербайджан Асадов: Карабах создает хорошие возможности в увелечении инвестииции в страну
Карабах
10 июня 2025 г. 15:56
Асадов: Освобожденные территории создают возможности для увеличения инвестиций в Азербайджан

Освобожденные территории Азербайджана - Карабах и Восточный Зангезур - создают новые возможности для инвестиций в страну.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня, выступая на открытии IV Ташкентского инвестиционного форума, премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

По его словам, в Карабахе в настоящее время проводятся широкомасштабные строительно-восстановительные работы.

"Хорошие перспективы для инвестиционного сотрудничества открываются с учетом новых реалий, возникших с освобождением азербайджанских земель от оккупации. Сегодня на этих землях мы проводим широкомасштабные восстановительные работы. Пользуясь случаем, хочу особо отметить открытие в освобожденном от оккупации городе Физули школы имени Мирзы Улугбека и Творческого центра имени Курмангазы, которые были построены в качестве дара президентов Узбекистана и Казахстана", - добавил он.

Асадов отметил, что народ Азербайджана благодарен Узбекистану и Казахстану за эти дары.

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Версия на английском языке Asadov: Liberated territories create opportunities for increasing investments in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: Azad edilmiş ərazilər Azərbaycana investisiyaların artırılması üçün imkanlar yaradır

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