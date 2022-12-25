Арутюнян, Варданян, Макрон должны знать, что эти дни остались позади

Такие, как Арутюнян, Варданян и Макрон, которые вознамерились грабить наши природные богатства, должны знать, что эти дни остались позади.

Такие, как Арутюнян, Варданян и Макрон, которые вознамерились грабить наши природные богатства, должны знать, что эти дни остались позади.

Как передает Report , об этом заявил депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.

По его словам, призыв президента Франции направить в Карабахский регион международные гуманитарные организации является очередной попыткой вывести Армению из глубокого кризиса, геополитического тупика.

"Подобные нападки Макрона уже никого не удивляют. С первых дней 44-дневной войны он прилагал все усилия, но не смог добиться и не добьется желаемого результата", - сказал он.

Депутат отметил, что основной целью Макрона является укрепление влияния Франции в регионе, а точнее усиление Армении.

"Сегодня между различными державами идет борьба за Армению. Эти страны, в том числе и Франция, ожидают ослабления и потери влияния России в регионе, после чего будет ясно, под чьим влиянием окажется Армения.

Однако Макрон должен знать, что Азербайджан не отдаст ни пяди земли, и ожидания решить свои проблемы за счет Карабаха, напрасны. Если президент Франции хочет помочь Армении, может направить ей экономическую помощь, там умирают с голода", - подчеркнул Э.Аллахвердиев.

Депутат также затронул ситуацию, сложившуюся в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе. По его словам, утверждения о гуманитарном кризисе в этой местности абсурдны.

"Все мировое сообщество признает Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Руководство страны не раз заявляло, что армяне, проживающие в Карабахе, наши граждане, и правительство готово решать их проблемы. Кучка сепаратистов - это не армянское население Карабаха", - заявил депутат.

В заключение он отметил, что дорога Ханкенди-Лачын открыта для перевозки гуманитарного груза. "Если же армяне боятся проходить через нее, то это другой вопрос", - сказал Э.Аллахвердиев.