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Арутюнян, Варданян, Макрон должны знать, что эти дни остались позади

Арутюнян, Варданян, Макрон должны знать, что эти дни остались позади Такие, как Арутюнян, Варданян и Макрон, которые вознамерились грабить наши природные богатства, должны знать, что эти дни остались позади.
Карабах
25 декабря 2022 г. 14:33
Арутюнян, Варданян, Макрон должны знать, что эти дни остались позади

Такие, как Арутюнян, Варданян и Макрон, которые вознамерились грабить наши природные богатства, должны знать, что эти дни остались позади.

Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.

По его словам, призыв президента Франции направить в Карабахский регион международные гуманитарные организации является очередной попыткой вывести Армению из глубокого кризиса, геополитического тупика.

"Подобные нападки Макрона уже никого не удивляют. С первых дней 44-дневной войны он прилагал все усилия, но не смог добиться и не добьется желаемого результата", - сказал он.

Депутат отметил, что основной целью Макрона является укрепление влияния Франции в регионе, а точнее усиление Армении.

"Сегодня между различными державами идет борьба за Армению. Эти страны, в том числе и Франция, ожидают ослабления и потери влияния России в регионе, после чего будет ясно, под чьим влиянием окажется Армения.

Однако Макрон должен знать, что Азербайджан не отдаст ни пяди земли, и ожидания решить свои проблемы за счет Карабаха, напрасны. Если президент Франции хочет помочь Армении, может направить ей экономическую помощь, там умирают с голода", - подчеркнул Э.Аллахвердиев.

Депутат также затронул ситуацию, сложившуюся в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе. По его словам, утверждения о гуманитарном кризисе в этой местности абсурдны.

"Все мировое сообщество признает Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Руководство страны не раз заявляло, что армяне, проживающие в Карабахе, наши граждане, и правительство готово решать их проблемы. Кучка сепаратистов - это не армянское население Карабаха", - заявил депутат.

В заключение он отметил, что дорога Ханкенди-Лачын открыта для перевозки гуманитарного груза. "Если же армяне боятся проходить через нее, то это другой вопрос", - сказал Э.Аллахвердиев.

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Версия на азербайджанском языке “Arutyunyan, Vardanyan və Makron sərvətlərimizi talan etmək istəyirsə, bilsinlər ki, o günlər arxada qaldı” - RƏY

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