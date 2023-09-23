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Артур Агаджанов: Будущее Карабаха связано с Азербайджаном

Артур Агаджанов: Будущее Карабаха связано с Азербайджаном Армяне Карабах могут воспользоваться экономическими возможностями Азербайджана и жить намного лучше.
Карабах
23 сентября 2023 г. 13:42
Артур Агаджанов: Будущее Карабаха связано с Азербайджаном

Армяне Карабах могут воспользоваться экономическими возможностями Азербайджана и жить намного лучше.

Об этом Report заявил руководитель Движения карабахских армян Артур Агаджанов.

"Нужна была новая эскалация чтобы начали реинтеграцию? Надо было чтоб снова пролилась кровь? Зачем эта хунта не выводила вооруженные силы Армении из Карабаха и не ликвидировала армию обороны после 2020 года, держа в заложниках мирное население? Три года после 44-дневной войны — это потерянное время. Мы должны понимать, что будущее Карабаха связано с Азербайджаном", - заявил Агаджанов.

О потерянных из-за хунты трех годах, за которые можно было бы улучшить жизнь проживающих в Карабахе армян, заявил и член Движения карабахских армян Валерий Ерицян.

"Финансовая помощь, осуществляемая Арменией хунте, использовалась только на военные нужды. В то время как простые люди продолжали жить в тяжелых социально-экономических условиях как до 44-дневной войны, так и после. При этом начатое восстановление Карабаха со стороны Азербайджана в 2020 году могло коснуться и городов, сел, где проживают армяне. Именно из-за хунты мы потеряли почти три года, за которые можно было бы улучшить жизнь армян в Карабахе", - заявил Ерицян.

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