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Арнольд Чуа: Карабах восстанавливается и обретает надежду на будущее

Арнольд Чуа: Карабах восстанавливается и обретает надежду на будущее Карабахский регион Азербайджана восстанавливается и обретает надежду на будущее.
Карабах
10 июля 2025 г. 17:31
Арнольд Чуа: Карабах восстанавливается и обретает надежду на будущее

Карабахский регион Азербайджана восстанавливается и обретает надежду на будущее.

Как передает корреспондент Report, об этом сказал путешественник из Филиппин Арнольд Чуа в городе Агдам.

"Это мой первый визит в Карабах. Видно, что развитие здесь идет в правильном направлении - строятся дороги, ощущается, что формируется новое будущее. Это внушает надежду", - сказал он.

Арнольд Чуа подчеркнул, что, несмотря на трагическое прошлое, регион постепенно преображается.

"Когда видишь развитие, понимаешь, что раны прошлого начинают заживать. Прошлое не забыто, но боль от него понемногу уходит. Остаются только напоминания - как памятники, как символы пройденного", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Arnold Çua: Qarabağ bərpa olunur və gələcəyə inamı artır

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