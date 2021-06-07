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Армянский полковник признал установку большого числа мин в Лачине и Кельбаджаре

Армянский полковник признал установку большого числа мин в Лачине и Кельбаджаре Корюн Гумашян: "Мой контингент и я установили 17 грузовиков мин возле Лачина и Кельбаджара, вы не сможете ничего делать в этом районе из-за мин"
Карабах
7 июня 2021 г. 13:15
Армянский полковник признал установку большого числа мин в Лачине и Кельбаджаре
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Армянский полковник Корюн Гумашян открыто признал установку большого числа мин в Лачине и Кельбаджаре, тем самым продемонстрировав всю террористическую сущность Армении.

Как сообщает Report, фрагмент его телеинтервью появился в соцсети Twitter.

"Мой контингент и я установили 17 грузовиков мин возле Лачина и Кельбаджара, вы не сможете ничего делать в этом районе из-за мин. Верните нам наших военнопленных, и я предоставлю карту мин", - заявил Корюн Гумашян в одной из армянских телевизионных передач.

Напомним, 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Версия на английском языке Armenian colonel admits they planted large number of mines in Lachin, Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Ermənistan zabiti Laçın və Kəlbəcərdə çoxlu sayda mina basdırdıqlarını etiraf edib

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