Армянский полковник признал установку большого числа мин в Лачине и Кельбаджаре

Армянский полковник Корюн Гумашян открыто признал установку большого числа мин в Лачине и Кельбаджаре, тем самым продемонстрировав всю террористическую сущность Армении.

Как сообщает Report, фрагмент его телеинтервью появился в соцсети Twitter.

"Мой контингент и я установили 17 грузовиков мин возле Лачина и Кельбаджара, вы не сможете ничего делать в этом районе из-за мин. Верните нам наших военнопленных, и я предоставлю карту мин", - заявил Корюн Гумашян в одной из армянских телевизионных передач.

Напомним, 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.