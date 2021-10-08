Армянский политолог: Шуша – в руках настоящего хозяина неприступная крепость

"Контроль над Шушой действительно является ключом к доминированию на Южном Кавказе".

"Контроль над Шушой действительно является ключом к доминированию на Южном Кавказе".

Как передает Report со ссылкой на “news.am”, об этом известный общественный деятель, политолог Аветик Чалабян написал на своей странице в Facebook.

"Шуша - построенная богами крепость, которая фактически контролирует значительную часть Карабаха, контроль над которой является ключом к господству над всем Карабахом", - написал А.Чалабян.

По его словам, пока армяне контролировали Шушу, весь Карабах, долина реки Араз, граница с Ираном принадлежали им: "Мы были доминирующей военно-политической силой в этом регионе. Мы поменялись ролями, теперь они (имеется в виду Азербайджан – ред.) главенствующие".

Он пишет, что обедневшая Армения смотрит на Россию и Иран.

"Шуша - крепость небесных орлов, недоступная своей природной силой, в руках настоящего хозяина неприступная крепость", - пишет автор, подчеркнув, что в будущем эта крепость будет принадлежать тому, кто превосходит другого.

Отметим, что 7 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте заявил, что Шуша не нужна армянам: "Если бы была нужна, они бы вложили туда адекватные инвестиции в течение последних десятилетий".