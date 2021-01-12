Армянский экономист: Потери Армении в войне составили 38 млрд долларов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян своей политикой нанес стране и народу ущерб на 38,4 миллиарда долларов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян своей политикой нанес стране и народу ущерб на 38,4 миллиарда долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом на своей странице в Facebook написал экономист, член совета попечителей Фонд страхования военнослужащих Месроп Манукян.

К такому выводу экономист пришел, сопоставив людские и материальные потери во время войны в Карабахе.

Число погибших и пропавших без вести эксперт оценивает в 4 500, инвалидов 1-ой группы – около 5 тысяч, инвалидов второй группы – около 6 тысяч, физически здоровых, но неполноценных членов общества – около 2 тысяч.

Далее Манукян отмечает, что армянский фонд "Айастан" вложил порядка 150 миллионов долларов CША в развитие территорий Карабаха. А мультипликативный эффект от этих инвестиций он оценивает в 500 миллионов.

Ущерб системе обороны составляет порядка 2 миллиардов долларов США, еще 8 миллиардов, по его подсчетам, Армения потеряла в результате утраты части незаконно эксплуатируемого золоторудного месторождения Союдлу (Зод) в Кельбаджаре.

Стоимость ГЭС в Карабахе Манукян оценивает в 600 миллионов. А общий ущерб от потери контроля над порядка 95 тысяч гектаров сельхозугодий Манукян оценивает минимум в 3 миллиарда долларов. Также, по его словам, Армения потеряла 10 из 15 горнорудных месторождений в Карабахе, ущерб он оценивает в 3 миллиарда.

Еще одной "затратной" статьей он считает резкий рост объема компенсаций семьям погибших военнослужащих, а также солдатам, получившим инвалидность 1-ой группы. Фонд страхования военнослужащих получил обязательства на 1,2 миллиарда долларов, и это финансовое бремя ложится на плечи налогоплательщиков. Со слов Манукяна, еще на 1 миллиард долларов ущерба понесла банковская система.

В ходе боевых действий в Карабахе было повреждено значительное количество объектов инфраструктуры – системы электроснабжения, водоснабжения, орошения, дороги. Общий урон экономист оценивает в 2 миллиарда долларов. На подконтрольной Азербайджану территории остались также винный завод "Катаро" в Гадрутском районе, а также завод по переработке табака в селе Ханлыг Губадлинского района. Общий ущерб составил 100 миллионов.

Кроме того, по оценке Манукяна, моральный ущерб составил порядка 3 миллиардов долларов США. Ущерб в результате потери контроля Арменией над природными ресурсами Карабаха (леса, земля и вода) Манукян оценил в 7 миллиардов.