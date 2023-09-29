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Представители армянских жителей Карабаха поблагодарили за меры, предпринятые во время пожара вблизи города Ханкенди

Представители армянских жителей Карабаха поблагодарили за меры, предпринятые во время пожара вблизи города Ханкенди Представители армянских жителей Карабахского региона поблагодарили за меры, предпринятые соответствующими госструктурами Азербайджана во время пожара, произошедшего вблизи города Ханкенди.
Карабах
29 сентября 2023 г. 20:01
Представители армянских жителей Карабаха поблагодарили за меры, предпринятые во время пожара вблизи города Ханкенди

Представители армянских жителей Карабахского региона поблагодарили за меры, предпринятые соответствующими госструктурами Азербайджана во время пожара, произошедшего вблизи города Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, предоставленной Администрацией Президента Азербайджанской Республики.

"Представители армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе, выразили особую благодарность за меры, предпринятые соответствующими государственными структурами Азербайджана во время пожара, произошедшего вблизи города Ханкенди, в частности, за тушение пожара, отправку на эту территорию необходимых медицинских принадлежностей, лекарственных препаратов и автомобилей скорой медицинской помощи для оказания первой медицинской помощи пострадавшим", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağın erməni sakinləri Xankəndidəki yanğın zamanı həyata keçirilən tədbirlərə görə təşəkkür ediblər

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