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Армянские ВС, которые все еще не выведены с территорий Азербайджана, являются основным источником угрозы в регионе

Армянские ВС, которые все еще не выведены с территорий Азербайджана, являются основным источником угрозы в регионе Основным источником угрозы в регионе являются армянские вооруженные силы, которые до сих пор не выведены с территорий Азербайджана и напрямую поддерживаются Арменией.
Карабах
8 сентября 2023 г. 22:16
Армянские ВС, которые все еще не выведены с территорий Азербайджана, являются основным источником угрозы в регионе

Основным источником угрозы в регионе являются армянские вооруженные силы, которые до сих пор не выведены с территорий Азербайджана и напрямую поддерживаются Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с Верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по внешним связям и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Джозепом Борелем.

Глава азербайджанского МИД довел до сведения противоположной стороны позицию Азербайджана о последней ситуации в регионе. Он подчеркнул, что продолжающиеся военно-политические провокации Армении, заявления против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана не служат миру и стабильности в регионе.

Была отмечена важность предотвращения этих провокаций Армении.

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