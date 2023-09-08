Армянские ВС, которые все еще не выведены с территорий Азербайджана, являются основным источником угрозы в регионе

Основным источником угрозы в регионе являются армянские вооруженные силы, которые до сих пор не выведены с территорий Азербайджана и напрямую поддерживаются Арменией.
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Глава азербайджанского МИД довел до сведения противоположной стороны позицию Азербайджана о последней ситуации в регионе. Он подчеркнул, что продолжающиеся военно-политические провокации Армении, заявления против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана не служат миру и стабильности в регионе.
Была отмечена важность предотвращения этих провокаций Армении.