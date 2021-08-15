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Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии 15 августа с 04:33 до 07:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейда
Карабах
15 августа 2021 г. 10:32
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии

15 августа с 04:33 до 07:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Днем ранее, 14 августа с 19:08 до 19:17 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в селе Демирчидам Кяльбаджарского района.

Ответным огнем противник был подавлен.

Кроме того, вечером 14 августа незаконными армянскими вооруженными отрядами на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, была совершена провокация против наших подразделений в окрестностях города Шуши. Так, примерно в 22:14 были замечены два гражданских автомобиля, приблизившихся к населенному пункту Халфали. Выскочившие из автомобилей вооружённые лица открыли огонь в воздух в направлении наших позиций и немедленно покинули территорию. Нашими подразделениями были приняты соответствующие меры, о случившемся уведомлено командование российских миротворцев.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Версия на английском языке Armenians shell Azerbaijani positions again
Версия на азербайджанском языке Mövqelərimiz Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub

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