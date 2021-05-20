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Армянские террористы довольны условиями содержания в Азербайджане

Армянские террористы довольны условиями содержания в Азербайджане Омбудсменом в индивидуальном порядке были заслушаны обращения этих лиц, им были предоставлены законодательные акты на родном языке и разъяснены их права
Карабах
20 мая 2021 г. 10:45
Армянские террористы довольны условиями содержания в Азербайджане
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Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в рамках деятельности Национального превентивного механизма по предотвращению пыток в очередной раз без предварительного уведомления посетила следственный изолятор Пенитенциарной службы, где содержатся члены армянской вооруженной группировки задержанные на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана во время предотвращения их преступлений против жизни и здоровья мирных граждан и военнослужащих, переданные следствию и обвиняемые в совершении террористических преступлений.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Отмечается, что эти лица были арестованы спустя месяц после подписания трехстороннего заявления глав Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года - 12-13 декабря при предотвращении преступлений и терактов, в результате которых погибли 4 азербайджанских военнослужащих и один из гражданских лиц получил тяжелые ранения.

Во время посещения омбудсмен встретилась с ними один на один и изучила ситуацию с обеспечением их прав. Обвиняемые выразили удовлетворение условиями содержания, питания, медобслуживания и обращением.

Омбудсменом в индивидуальном порядке были заслушаны обращения этих лиц, им были предоставлены законодательные акты на родном языке и разъяснены их права.

На основании результатов разбирательства по итогам посещения омбудсменом был подготовлен отчет Ad hoc и направлен в международные правозащитные организации.

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Версия на английском языке Armenian armed group detained in Azerbaijan express their satisfaction with their detention conditions 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda həbsdə olan erməni silahlı qrupun üzvləri saxlanma şəraitindən və rəftardan razıdırlar

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