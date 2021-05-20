Армянские террористы довольны условиями содержания в Азербайджане

Омбудсменом в индивидуальном порядке были заслушаны обращения этих лиц, им были предоставлены законодательные акты на родном языке и разъяснены их права

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в рамках деятельности Национального превентивного механизма по предотвращению пыток в очередной раз без предварительного уведомления посетила следственный изолятор Пенитенциарной службы, где содержатся члены армянской вооруженной группировки задержанные на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана во время предотвращения их преступлений против жизни и здоровья мирных граждан и военнослужащих, переданные следствию и обвиняемые в совершении террористических преступлений.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Отмечается, что эти лица были арестованы спустя месяц после подписания трехстороннего заявления глав Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года - 12-13 декабря при предотвращении преступлений и терактов, в результате которых погибли 4 азербайджанских военнослужащих и один из гражданских лиц получил тяжелые ранения.

Во время посещения омбудсмен встретилась с ними один на один и изучила ситуацию с обеспечением их прав. Обвиняемые выразили удовлетворение условиями содержания, питания, медобслуживания и обращением.

Омбудсменом в индивидуальном порядке были заслушаны обращения этих лиц, им были предоставлены законодательные акты на родном языке и разъяснены их права.

На основании результатов разбирательства по итогам посещения омбудсменом был подготовлен отчет Ad hoc и направлен в международные правозащитные организации.