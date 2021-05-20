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Президент: Армянские оккупанты пытались уничтожить все, чтобы азербайджанцам было некуда возвращаться

Президент: Армянские оккупанты пытались уничтожить все, чтобы азербайджанцам было некуда возвращаться "95 процентов сел и городов на освобожденных территориях полностью разрушены"
Карабах
20 мая 2021 г. 18:55
Президент: Армянские оккупанты пытались уничтожить все, чтобы азербайджанцам было некуда возвращаться
Ильхам Алиев

"За последние полгода я неоднократно посещал освобожденные территории, и когда едешь сотни километров на машине, 400-450 км, то видишь только разрушенные села и города".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

"95 процентов сел и городов там полностью разрушены. И не все они были уничтожены еще в первую Карабахскую войну - просто невозможно столько уничтожить, это было сделано позднее", - заявил президент.

По его словам, армяне воровали стройматериалы из домов и школ на этих территориях, разбирали их, пытаясь "стереть азербайджанскую культуру, наследие с этих территорий".

"Еще одной целью армянских оккупантов было уничтожить все, чтобы азербайджанцам было некуда возвращаться, и сейчас им действительно некуда возвращаться", - заявил президент И.Алиев, напомнив, что в октябре, когда был освобожден Физули, некуда было водрузить азербайджанский флаг, поскольку в городе не осталось ни одного целого здания.

При этом президент Азербайджана отметил, что на освобожденных территориях уже был начат активный процесс восстановления инфраструктуры, в частности их электрификация, строительство дорог.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Erməni işğalçıları azərbaycanlıların geri qayıtmağa yeri qalmasın deyə hər şeyi məhv etməyə çalışıblar”
Версия на английском языке President: Armenian occupants tried to destroy everything for Azerbaijanis never to come back

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