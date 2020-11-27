Армянские матери требуют возвращения своих детей из Карабаха

Родители военнослужащих, проходящих военную службу в Карабахе, провели акцию протеста перед зданием Министерства обороны Армении.

Родители военнослужащих, проходящих военную службу в Карабахе, провели акцию протеста перед зданием Министерства обороны Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, они заявили, что также проведут крупномасштабную акцию перед зданием правительства.

Их основное требование - возвращение их детей в Армению до возвращения оккупированных земель Азербайджану и закрытия государственной границы.

“Мы слышали, что Лачин будет передан 1 декабря. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети вернулись сейчас. Потому что после этого нет гарантии, что судьба наших детей не будет такой же, как и тех, кто участвовал в битве”, - сказала одна из солдатских матерей.

Мать другого солдата сказала, что не хочет, чтобы ее сын пропал без вести: “Никто не может гарантировать нам, что наши дети вернутся домой живыми и здоровыми после 30 ноября”. Она призвала общество не оставаться равнодушным к этой проблеме.