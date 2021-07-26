МО: Армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе

Подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз совершили провокацию на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

Подразделения Вооруженных сил Армении в очередной раз совершили провокацию на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

26 июля начиная с 03:00 подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района.

Подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, предпринимают адекватные ответные меры.