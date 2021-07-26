О нас
Report Georgia
Аудио новости

МО: Армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе

МО: Армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе Подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз совершили провокацию на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.
Карабах
26 июля 2021 г. 06:01
МО: Армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе

Подразделения Вооруженных сил Армении в очередной раз совершили провокацию на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

26 июля начиная с 03:00 подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района.

Подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, предпринимают адекватные ответные меры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке The Armenian side intensively shelled the positions of the Azerbaijan Army in the Kelbajar region
Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistan tərəfi Kəlbəcər rayonu ərazisində mövqelərimizi intensiv atəşə tutub

Самое важное

МО: Армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе
МО: Армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе
26 июля 2021 г. 06:01
Ильхам Алиев принял делегацию под руководством главы МИД Сербии
Ильхам Алиев принял делегацию под руководством главы МИД Сербии
25 июля 2021 г. 22:34
Причинивший значительный ущерб гражданам лицо экстрадирован из России
Причинивший значительный ущерб гражданам лицо экстрадирован из России
25 июля 2021 г. 19:57
Зарубежные журналисты посетили Агдам
ФотоЗарубежные журналисты посетили Агдам
24 июля 2021 г. 16:20
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15
Журналист из Колумбии: Ракетные удары по Гяндже - настоящее зверство - ВИДЕО
ФотоЖурналист из Колумбии: Ракетные удары по Гяндже - настоящее зверство - ВИДЕО
24 июля 2021 г. 12:11
Колумбийский журналист: У города Шуша​ большой потенциал​
ФотоКолумбийский журналист: У города Шуша​ большой потенциал​
24 июля 2021 г. 11:19
На армяно-азербайджанской границе продолжаются перестрелки
На армяно-азербайджанской границе продолжаются перестрелки
23 июля 2021 г. 22:12
Арестован экс-начальник управления Госслужбы по мобилизации и призыву
Арестован экс-начальник управления Госслужбы по мобилизации и призыву
23 июля 2021 г. 21:47
Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом
Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом
23 июля 2021 г. 17:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi