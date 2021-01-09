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Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана

Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана В результате совместной операции, проведенной Службой государственной безопасности и Министерством обороны Азербайджанской Республики, группа из 62 армянских террористов-диверсантов, целенаправленно размещенная Арменией на освобожденных территориях Азерба
Карабах
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9 января 2021 г. 19:37
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана

В результате совместной операции, проведенной Службой государственной безопасности и Министерством обороны Азербайджанской Республики, группа из 62 армянских террористов-диверсантов, целенаправленно размещенная Арменией на освобожденных территориях Азербайджанской Республики, была задержана и передана для расследования.

Как передает Report, об этом заявил МИД Азербайджана в ответ на заявление МИД Армении от 9 января 2021 года.

"Все задержанные были призваны из Ширакской области Армении для службы в вооруженных силах Армении и были отправлены на территорию Азербайджанской Республики для совершения актов саботажа и терроризма против военнослужащих ее вооруженных сил и гражданского населения.

В ходе расследования выяснилось, что члены армянской террористической группировки были отправлены в Азербайджан 26 ноября 2020 года, после вступления в силу соглашения о прекращении огня, подписанного президентами Азербайджанской Республики и Российской Федерации и премьер-министром Армении.

Группа совершила террористические акты против азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, убив и ранив военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и мирных жителей.

Поскольку после прекращения огня члены диверсионной группы были отправлены в Азербайджан для участия в диверсионной и террористической деятельности, они не считаются военнопленными в соответствии с международным гуманитарным правом и несут ответственность в соответствии с уголовным законодательством Азербайджанской Республики", - говорится в ответе ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Erməni diversant qrupu Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı terror aktları həyata keçirib

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