Армянка из Ханкенди: Жители Карабаха не знали, что азербайджанские власти готовы обеспечить их права

Азербайджанская сторона не оказывала никакого давления Как сообщает Report об этом рассказала армянская женщина, покидающая Карабах со своей семьей. Женщина сказала, что отправляется со своей семьей к своей матери, которая живет в Горисе. “Мы были в пу

Жители Карабаха не знали, что азербайджанские власти готовы обеспечить их права и они могут остаться и жить здесь.

Как сообщает Report об этом рассказала армянская женщина, покидающая Карабах вместе со своей семьей.

По словам жительницы Карабаха, азербайджанская сторона не оказывала никакого давления на них, наоборот, к этому вынудили действия руководителей сепаратистского режима.

На вопрос о своем решении и возможном возвращении обратно женщина ответила, что к этому их вынудил режим Араика Арутюняна. По ее словам, они не знали о том, что правительство Азербайджана готово обеспечить все права армянского населения.

"Мы не знали об этом. Мы услышали об этом от вас. Почему бы тогда нам не вернуться? Нам бы, конечно, хотелось этого”, - сказала она.

Ее муж посетовал на главу хунты и сказал о том, что таких, как Араик Арутюнян "надо расстреливать".

Женщина рассказала, что отправляется с семьей к своей матери, которая живет в Горисе. “Мы были в пути три дня. К счастью, азербайджанцы помогли нам, дали воды”, - сказала она.