Армянин из Ханкенди: Желаю, чтобы армяне и азербайджанцы жили в мире

Желаю, чтобы армяне и азербайджанцы жили в мире.

Желаю, чтобы армяне и азербайджанцы жили в мире.

Как передает Report, об этом журналистам в Лачыне сообщил Самвел Евриян перед отъездом в Армению.

"Почему невозможно совместное проживание с азербайджанцами? Возможно! У меня были сотни друзей-азербайджанцев. Мы вместе работали", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности двух народов жить вместе. По его словам, он еще в советские годы участвовал в постановке в Баку.

"Я бы очень хотел видеть моих друзей артистов из Азербайджана. Автандил Исрафилов (покойный гармонист, Народный артист Азербайджана), был моим близким другом, с Зейнаб Ханларовой и ее ансамблем был на концерте в Ханкенди. У меня было много связей с азербайджанцами", - сказал он, добавив, что Автандил был у него "дома в Ереване и Ханкенди".

Евриян подчеркнул, что он не проживал в Карабахе, работал здесь, приезжал и уезжал с интервалами по несколько раз в год и покидает его по своему желанию.