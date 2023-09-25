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Армянин из Ханкенди: Желаю, чтобы армяне и азербайджанцы жили в мире

Армянин из Ханкенди: Желаю, чтобы армяне и азербайджанцы жили в мире Желаю, чтобы армяне и азербайджанцы жили в мире.
Карабах
25 сентября 2023 г. 12:35
Армянин из Ханкенди: Желаю, чтобы армяне и азербайджанцы жили в мире

Желаю, чтобы армяне и азербайджанцы жили в мире.

Как передает Report, об этом журналистам в Лачыне сообщил Самвел Евриян перед отъездом в Армению.

"Почему невозможно совместное проживание с азербайджанцами? Возможно! У меня были сотни друзей-азербайджанцев. Мы вместе работали", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности двух народов жить вместе. По его словам, он еще в советские годы участвовал в постановке в Баку.

"Я бы очень хотел видеть моих друзей артистов из Азербайджана. Автандил Исрафилов (покойный гармонист, Народный артист Азербайджана), был моим близким другом, с Зейнаб Ханларовой и ее ансамблем был на концерте в Ханкенди. У меня было много связей с азербайджанцами", - сказал он, добавив, что Автандил был у него "дома в Ереване и Ханкенди".

Евриян подчеркнул, что он не проживал в Карабахе, работал здесь, приезжал и уезжал с интервалами по несколько раз в год и покидает его по своему желанию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidən olan erməni: “Ermənilərlə azərbaycanlıların sülh şəraitində yaşamalarını arzulayıram”
Версия на английском языке ФотоArmenian man leaving Karabakh: 'I wish Armenians and Azerbaijanis to live in peace'

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