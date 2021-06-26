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Армяне установили мины на деревьях - ФОТО

Армяне установили мины на деревьях - ФОТО Сотрудники Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) обнаружили в лесном массиве на территории Ходжавендского района противопехотную мину, установленную армянами на дереве.
Карабах
26 июня 2021 г. 14:53
Армяне установили мины на деревьях - ФОТО

Сотрудники Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) обнаружили в лесном массиве на территории Ходжавендского района противопехотную мину, установленную армянами на дереве.

Как сообщили Report в ANAMA, враг, потерпевший поражение на поле боя, зарыл и спрятал большое количество мин-ловушек на оккупированных ранее территориях.

Противопехотная мина МОН-100, висящая на дереве в Ходжавендском районе, относится к типу управляемых осколочных мин направленного поражения. Дальность полёта убойных осколков - 160 м. При общей массе 5 кг мина содержит 2 кг взрывчатого вещества. В результате срабатывания мины ширина зоны поражения на расстоянии 100 метров составляет 6,5 - 9,5 м.

Противопехотные мины используются для поражения живой силы. Осколочные мины типа МОН-100 предназначены для массового уничтожения живой силы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilər ağaclara da minalar quraşdırıb - FOTO

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