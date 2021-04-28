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Армяне уничтожили в Физули 57 гектаров леса и 11 памятников природы

Армяне уничтожили в Физули 57 гектаров леса и 11 памятников природы До армянской оккупации общая площадь лесного фонда района составляла 124 гектара
Карабах
28 апреля 2021 г. 10:11
Армяне уничтожили в Физули 57 гектаров леса и 11 памятников природы
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Всего во флоре Азербайджана встречается до 5 тысяч видов высших растений (наземных растений).

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов во время медиатура, организованного министерством в освобожденные от оккупации Ходжавендский и Физулинский районы.

По его словам, 2 200 из них (42 процента) - это виды, распространенные в Карабахе и прилегающих территориях.

В.Керимов отметил, что до армянской оккупации общая площадь лесного фонда района составляла 124 гектара, из которых 108 гектаров были покрыты лесом:

"На основании спутниковых снимков установлено, что в период оккупации было уничтожено 57 гектаров леса. В свое время на территории района было 11 восточных платанов, имеющих статус памятника природы, и все эти деревья были уничтожены в период оккупации. Армяне не только срубили эти деревья, возраст которых измеряется сотнями лет, но и сожгли пни".

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Версия на английском языке Armenians destroy 57 hectares of forest and 11 natural monuments in Fuzuli 
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Füzulidə 57 hektar meşə sahəsi və 11 təbiət abidəsini məhv edib

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