Армяне уничтожили в Физули 57 гектаров леса и 11 памятников природы

До армянской оккупации общая площадь лесного фонда района составляла 124 гектара

Всего во флоре Азербайджана встречается до 5 тысяч видов высших растений (наземных растений).

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов во время медиатура, организованного министерством в освобожденные от оккупации Ходжавендский и Физулинский районы.

По его словам, 2 200 из них (42 процента) - это виды, распространенные в Карабахе и прилегающих территориях.

В.Керимов отметил, что до армянской оккупации общая площадь лесного фонда района составляла 124 гектара, из которых 108 гектаров были покрыты лесом:

"На основании спутниковых снимков установлено, что в период оккупации было уничтожено 57 гектаров леса. В свое время на территории района было 11 восточных платанов, имеющих статус памятника природы, и все эти деревья были уничтожены в период оккупации. Армяне не только срубили эти деревья, возраст которых измеряется сотнями лет, но и сожгли пни".