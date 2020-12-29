Армяне сожгли труп взятого в плен азербайджанского военнослужащего

В социальных сетях и других информационных источниках появились кадры сожжения армянскими вооруженными отрядами тела пленного азербайджанского военнослужащего.

В социальных сетях и других информационных источниках появились кадры сожжения армянскими вооруженными отрядами тела пленного азербайджанского военнослужащего.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

На этих кадрах видно, как тело пленного азербайджанского военнослужащего обливается горючей жидкостью и поджигается.

"Из опубликованных материалов ясно видно, что армянская сторона, сжигая тело азербайджанского военнослужащего, до сих пор продолжает грубо нарушать требования Женевских конвенций и других норм гуманитарного права, участником которых она является. Мы считаем, что армянские военные сожгли труп азербайджанского военнослужащего, чтобы скрыть бесчеловечные и грязные действия, совершенные над его телом. Армения, присоединившись к III Женевской конвенции по обращению с военнопленными, взяла на себя обязательство гуманно относиться к военнопленным.

В то же время, согласно Женевским конвенциям, умершие должны быть похоронены в соответствии со своими религиозными традициями.

В связи с этим мы решительно осуждаем это преступное деяние, совершенное незаконной армянской вооруженной группой или оставшимися на территории отрядами вооруженных сил Армении, и призываем международные организации не закрывать глаза на такие бесчеловечные действия, которые могут привести к грубым нарушениям прав человека", - говорится в сообщении Аппарата омбудсмена.