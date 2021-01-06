Армяне попросили помощи у Путина в вопросе поиска пропавших без вести в войне

Родители армянских военнослужащих, пропавших без вести в карабахской войне, оставшись недовольными встречей с премьер-министром Николом Пашиняном, обратились к президенту России Владимиру Путину

Родители армянских военнослужащих, пропавших без вести в карабахской войне, оставшись недовольными встречей с премьер-министром Николом Пашиняном, обратились к президенту России Владимиру Путину.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

По данным местных СМИ, родители пропавших без вести военнослужащих обратились за помощью к президенту России. Отмечается, что сам Никол Пашинян принял родителей пропавших военнослужащих, которые неоднократно протестовали перед зданием правительства в Ереване.

Однако расплывчатый ответ премьера их не удовлетворил. "Родители написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой найти их детей", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил помощи у заместителя премьер-министра Российской Федерации Алексея Оверчука по поводу обмена пленными и телами погибших.