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Армяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....

Армяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида .... Ровно 31 год назад, 26 февраля 1992 года, мир стал свидетелем одной из самых страшных трагедий в истории человечества. Армянские боевики, напавшие на мирный город Ходжалы, жестоко расправились со всеми, не пожалев ни пожилых, ни женщин, ни детей. Эта траг
Карабах
26 февраля 2023 г. 16:37
Армяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....

Ровно 31 год назад, 26 февраля 1992 года, мир стал свидетелем одной из самых страшных трагедий в истории человечества. Армянские боевики, напавшие на мирный город Ходжалы, жестоко расправились со всеми, не пожалев ни пожилых, ни женщин, ни детей. Эта трагедия навсегда запечатлена как кровавая страница в памяти азербайджанского народа.

После освобождения азербайджанских земель от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года, многие бывшие вынужденные переселенцы стремятся побывать на родных землях, чтобы найти то, что осталось от разрушенных домов, навестить могилы своих родных и близких.

Жители Ходжалы уже второй год имеют возможность 26 февраля почтить память погибших в этой трагедии родных у их могил. В этом году мы вместе с жителями Ходжалы посетили Аллею шехидов, расположенную в городе Агдам.

Report представляет репортаж об этом.

На Аллее шехидов наше внимание привлекает надгробие с фотографией молодой красивой женщины. Это Зохра Гулиева. Она была медсестрой, спасла жизни 32 человек и была посмертно награждена медалью “За отвагу”. Возле ее могилы стоит ее сестра Назакят Гулиева, от которой мы услышали историю Зохры.

Она рассказала, что в 1991 году армяне ранили водителя автобуса, следующего из Аскерана. Студентка второго курса Гянджинского медицинского техникума Зохра Гулиева, находившаяся в это время в автобусе, села за руль, и смогла вывезти с территории всех пассажиров.

"Она добровольно присоединилась к батальону самообороны. В день Ходжалинской трагедии ей удалось спасти от резни ребенка и двоих взрослых. Она помогла многим раненым. К сожалению, сестра попала в засаду в направлении Гарагая, сражалась до последней пули и героически погибла”, - рассказала Назакят.

Затем мы подходим к Эльмире Гасановой, которая тихо плачет в одиночестве. Она потеряла в Ходжалы 11 членов семьи. Жертвами армянского террора стали ее отец, мать, брат, сестра, племянники. Самой Эльмире во время трагедии удалось спастись вместе с годовалым ребенком.

Возле одного из надгробий с изображениями двух мужчин и одной женщины стоит Сахиба Шукурова. Эта жительница Ходжалы 13 февраля со своими детьми была эвакуирована из города вертолетом. Она говорит, что в могиле похоронен ее брат-шехид: "На надгробии мы также разместили фотографии моего второго брата и матери, поскольку мы не смогли вывезти их тела”.

Эти люди, оставшиеся в живых свидетели Ходжалинской трагедии, говорят, что, когда они увидели разрушенные армянами могилы своих близких, они снова испытали сильное потрясение. Армяне выкапывали мертвых из могил в поисках золотых коронок на зубах.

У нас есть враг, который сражается не только с живыми, но и с мертвыми…

Как сказал один из наших дипломатов, если бы мир в свое время не молчал о том, что произошло в Ходжалы, сегодня в других местах не происходили бы подобные трагедии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilər Xocalı soyqırımının qurbanlarını qəbirdə də rahat buraxmayıblar... - REPORTAJ

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