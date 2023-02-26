Армяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....

Ровно 31 год назад, 26 февраля 1992 года, мир стал свидетелем одной из самых страшных трагедий в истории человечества. Армянские боевики, напавшие на мирный город Ходжалы, жестоко расправились со всеми, не пожалев ни пожилых, ни женщин, ни детей. Эта траг

Ровно 31 год назад, 26 февраля 1992 года, мир стал свидетелем одной из самых страшных трагедий в истории человечества. Армянские боевики, напавшие на мирный город Ходжалы, жестоко расправились со всеми, не пожалев ни пожилых, ни женщин, ни детей. Эта трагедия навсегда запечатлена как кровавая страница в памяти азербайджанского народа.

После освобождения азербайджанских земель от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года, многие бывшие вынужденные переселенцы стремятся побывать на родных землях, чтобы найти то, что осталось от разрушенных домов, навестить могилы своих родных и близких.

Жители Ходжалы уже второй год имеют возможность 26 февраля почтить память погибших в этой трагедии родных у их могил. В этом году мы вместе с жителями Ходжалы посетили Аллею шехидов, расположенную в городе Агдам.

Report представляет репортаж об этом.

На Аллее шехидов наше внимание привлекает надгробие с фотографией молодой красивой женщины. Это Зохра Гулиева. Она была медсестрой, спасла жизни 32 человек и была посмертно награждена медалью “За отвагу”. Возле ее могилы стоит ее сестра Назакят Гулиева, от которой мы услышали историю Зохры.

Она рассказала, что в 1991 году армяне ранили водителя автобуса, следующего из Аскерана. Студентка второго курса Гянджинского медицинского техникума Зохра Гулиева, находившаяся в это время в автобусе, села за руль, и смогла вывезти с территории всех пассажиров.

"Она добровольно присоединилась к батальону самообороны. В день Ходжалинской трагедии ей удалось спасти от резни ребенка и двоих взрослых. Она помогла многим раненым. К сожалению, сестра попала в засаду в направлении Гарагая, сражалась до последней пули и героически погибла”, - рассказала Назакят.

Затем мы подходим к Эльмире Гасановой, которая тихо плачет в одиночестве. Она потеряла в Ходжалы 11 членов семьи. Жертвами армянского террора стали ее отец, мать, брат, сестра, племянники. Самой Эльмире во время трагедии удалось спастись вместе с годовалым ребенком.

Возле одного из надгробий с изображениями двух мужчин и одной женщины стоит Сахиба Шукурова. Эта жительница Ходжалы 13 февраля со своими детьми была эвакуирована из города вертолетом. Она говорит, что в могиле похоронен ее брат-шехид: "На надгробии мы также разместили фотографии моего второго брата и матери, поскольку мы не смогли вывезти их тела”.

Эти люди, оставшиеся в живых свидетели Ходжалинской трагедии, говорят, что, когда они увидели разрушенные армянами могилы своих близких, они снова испытали сильное потрясение. Армяне выкапывали мертвых из могил в поисках золотых коронок на зубах.

У нас есть враг, который сражается не только с живыми, но и с мертвыми…

Как сказал один из наших дипломатов, если бы мир в свое время не молчал о том, что произошло в Ходжалы, сегодня в других местах не происходили бы подобные трагедии.