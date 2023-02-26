Армяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....

Ровно 31 год назад, 26 февраля 1992 года, мир стал свидетелем одной из самых страшных трагедий в истории человечества. Армянские боевики, напавшие на мирный город Ходжалы, жестоко расправились со всеми, не пожалев ни пожилых, ни женщин, ни детей. Эта трагедия навсегда запечатлена как кровавая страница в памяти азербайджанского народа.
После освобождения азербайджанских земель от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года, многие бывшие вынужденные переселенцы стремятся побывать на родных землях, чтобы найти то, что осталось от разрушенных домов, навестить могилы своих родных и близких.
Жители Ходжалы уже второй год имеют возможность 26 февраля почтить память погибших в этой трагедии родных у их могил. В этом году мы вместе с жителями Ходжалы посетили Аллею шехидов, расположенную в городе Агдам.
Report представляет репортаж об этом.
На Аллее шехидов наше внимание привлекает надгробие с фотографией молодой красивой женщины. Это Зохра Гулиева. Она была медсестрой, спасла жизни 32 человек и была посмертно награждена медалью “За отвагу”. Возле ее могилы стоит ее сестра Назакят Гулиева, от которой мы услышали историю Зохры.
Она рассказала, что в 1991 году армяне ранили водителя автобуса, следующего из Аскерана. Студентка второго курса Гянджинского медицинского техникума Зохра Гулиева, находившаяся в это время в автобусе, села за руль, и смогла вывезти с территории всех пассажиров.
"Она добровольно присоединилась к батальону самообороны. В день Ходжалинской трагедии ей удалось спасти от резни ребенка и двоих взрослых. Она помогла многим раненым. К сожалению, сестра попала в засаду в направлении Гарагая, сражалась до последней пули и героически погибла”, - рассказала Назакят.
Затем мы подходим к Эльмире Гасановой, которая тихо плачет в одиночестве. Она потеряла в Ходжалы 11 членов семьи. Жертвами армянского террора стали ее отец, мать, брат, сестра, племянники. Самой Эльмире во время трагедии удалось спастись вместе с годовалым ребенком.
Возле одного из надгробий с изображениями двух мужчин и одной женщины стоит Сахиба Шукурова. Эта жительница Ходжалы 13 февраля со своими детьми была эвакуирована из города вертолетом. Она говорит, что в могиле похоронен ее брат-шехид: "На надгробии мы также разместили фотографии моего второго брата и матери, поскольку мы не смогли вывезти их тела”.
Эти люди, оставшиеся в живых свидетели Ходжалинской трагедии, говорят, что, когда они увидели разрушенные армянами могилы своих близких, они снова испытали сильное потрясение. Армяне выкапывали мертвых из могил в поисках золотых коронок на зубах.
У нас есть враг, который сражается не только с живыми, но и с мертвыми…
Как сказал один из наших дипломатов, если бы мир в свое время не молчал о том, что произошло в Ходжалы, сегодня в других местах не происходили бы подобные трагедии.