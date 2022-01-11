Армяне дорого заплатили за провокацию в Кельбаджаре: уничтожено 2 вражеских поста и 8 военнослужащих

11 января текущего года в результате армянской провокации на азербайджано-армянской госгранице шехидом стал военнослужащий азербайджанской армии Аяз Назаров (1998 г.р.).

11 января текущего года в результате армянской провокации на азербайджано-армянской госгранице шехидом стал военнослужащий Азербайджанской армии Аяз Назаров (1998 г.р.).

Вооруженные силы Азербайджана приняли незамедлительные ответные меры против врага.

Как передает Report, согласно эксклюзивной информации, добытой Oxu.Az, в результате принятых мер было уничтожено два армянских поста в данном направлении.

Также отмечается, что ВС нашей страны уничтожили восемь военнослужащих вражеской армии.

Вероятно, что последние события привели в состояние эйфории премьер-министра временно председательствующей в ОДКБ Армении Никола Пашиняна и он настолько потерял голову, что не осознает последствия принятых им решений.

Но Азербайджанская армия, как и всегда, продемонстрировала свой профессионализм. Следует подчеркнуть, что за каждого убитого азербайджанского военнослужащего Армения поплатится как минимум 8-10 своими солдатами.

Военно-политическому руководству Армении следует никогда не забывать данный нюанс.