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Армяне дорого заплатили за провокацию в Кельбаджаре: уничтожено 2 вражеских поста и 8 военнослужащих

Армяне дорого заплатили за провокацию в Кельбаджаре: уничтожено 2 вражеских поста и 8 военнослужащих 11 января текущего года в результате армянской провокации на азербайджано-армянской госгранице шехидом стал военнослужащий азербайджанской армии Аяз Назаров (1998 г.р.).
Карабах
11 января 2022 г. 22:55
Армяне дорого заплатили за провокацию в Кельбаджаре: уничтожено 2 вражеских поста и 8 военнослужащих

11 января текущего года в результате армянской провокации на азербайджано-армянской госгранице шехидом стал военнослужащий Азербайджанской армии Аяз Назаров (1998 г.р.).

Вооруженные силы Азербайджана приняли незамедлительные ответные меры против врага.

Как передает Report, согласно эксклюзивной информации, добытой Oxu.Az, в результате принятых мер было уничтожено два армянских поста в данном направлении.

Также отмечается, что ВС нашей страны уничтожили восемь военнослужащих вражеской армии.

Вероятно, что последние события привели в состояние эйфории премьер-министра временно председательствующей в ОДКБ Армении Никола Пашиняна и он настолько потерял голову, что не осознает последствия принятых им решений.

Но Азербайджанская армия, как и всегда, продемонстрировала свой профессионализм. Следует подчеркнуть, что за каждого убитого азербайджанского военнослужащего Армения поплатится как минимум 8-10 своими солдатами.

Военно-политическому руководству Армении следует никогда не забывать данный нюанс.

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Версия на английском языке Eight Armenian servicemen killed, two posts destroyed in cross-border clashes in Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Kəlbəcərdəki təxribatın cəzasını ağır ödədilər: İki post dağıdıldı, səkkiz hərbçi məhv edildi

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