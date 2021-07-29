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Армения вновь нарушила режим прекращения огня, подвергнув обстрелу позиции Азербайджанской армии  

Армения вновь нарушила режим прекращения огня, подвергнув обстрелу позиции Азербайджанской армии   Армения снова грубо нарушила соглашение о прекращении огня.
Карабах
29 июля 2021 г. 07:30
Армения вновь нарушила режим прекращения огня, подвергнув обстрелу позиции Азербайджанской армии  

Армения снова грубо нарушила соглашение о прекращении огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С 02:45 до 03:40 29 июля Вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении села Юхары Шорджа Басаркечарского района из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района.

По нашим позициям было брошено 10-12 ручных гранат F-1.

Ответным огнем противная сторона была подавлена. В настоящее время оперативная ситуация на этом направление находится под контролем наших подразделений.

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Версия на английском языке Armenia violated the ceasefire agreement and fired our positions in the direction of the Kelbajar region
Версия на азербайджанском языке Ermənistan atəşkəsi pozaraq Kəlbəcər istiqamətindəki mövqelərimizi yenidən atəşə tutub

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