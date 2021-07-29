Армения вновь нарушила режим прекращения огня, подвергнув обстрелу позиции Азербайджанской армии

Армения снова грубо нарушила соглашение о прекращении огня.

Армения снова грубо нарушила соглашение о прекращении огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С 02:45 до 03:40 29 июля Вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении села Юхары Шорджа Басаркечарского района из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района.

По нашим позициям было брошено 10-12 ручных гранат F-1.

Ответным огнем противная сторона была подавлена. В настоящее время оперативная ситуация на этом направление находится под контролем наших подразделений.