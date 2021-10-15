Ильхам Алиев: Армения в сговоре с Ираном осуществляла наркотрафик в Европу через оккупированные территории

На протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу.

На протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в формате видеоконференции.

"За прошедший год, после того, как Азербайджан восстановил контроль над 130 километровом участке государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джебраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу, объем задержанного нами героина на других участках азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет вырос в 2 раза.

Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу.

В годы оккупации я неоднократно заявлял, что оккупированные территории используются для наркотрафика и подготовки международных террористов. Сегодня это доказанный факт", - заявил глава государства.