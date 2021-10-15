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Ильхам Алиев: Армения в сговоре с Ираном осуществляла наркотрафик в Европу через оккупированные территории

Ильхам Алиев: Армения в сговоре с Ираном осуществляла наркотрафик в Европу через оккупированные территории На протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу.
Карабах
15 октября 2021 г. 13:15
Ильхам Алиев: Армения в сговоре с Ираном осуществляла наркотрафик в Европу через оккупированные территории
Президент Ильхам Алиев

На протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в формате видеоконференции.

"За прошедший год, после того, как Азербайджан восстановил контроль над 130 километровом участке государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джебраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу, объем задержанного нами героина на других участках азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет вырос в 2 раза.

Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу.

В годы оккупации я неоднократно заявлял, что оккупированные территории используются для наркотрафика и подготовки международных террористов. Сегодня это доказанный факт", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistan İranla əlbir olaraq Azərbaycanın keçmiş işğal altında olan ərazilərindən Avropaya narkotrafik üçün istifadə edib"
Версия на английском языке President says Armenia, in collusion with Iran, was engaged in drug trafficking to Europe through occupied territories

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