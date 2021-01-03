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Армения сообщила о росте своих потерь в войне

Армения сообщила о росте своих потерь в войне Минздрав Армении обнародовал последнюю статистику погибших в Карабахской войне
Карабах
3 января 2021 г. 09:42
Армения сообщила о росте своих потерь в войне

Минздрав Армении обнародовал последнюю статистику погибших в Карабахской войне.

Как передает Report, об этом в социальных сетях сообщила пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян.

По ее словам, потери Армении превысили 3 300 военнослужащих. Никогосян отметила, что это лишь те тела, которые прошли судмедэкспертизу.

Все это говорит о том, что потери Армении в войне непрерывно возрастают. Отметим, что в настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести армянских солдат.

Ранее Минздрав Армении отчитывался о гибели около 3 000 своих военнослужащих.

Местная пресса подчеркивает, что данные о числе погибших, раненых, пропавших без вести и попавших в плен до сих пор официально не обнародованы. Ряд военных экспертов Армении, включая бывшего посла этой страны в Ватикане Микаела Минасяна, приводят цифру в минимум 4 750 погибших.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Qarabağ müharibəsində itkilərinin sayının artdığını açıqladı

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