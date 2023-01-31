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Замминистра: Армения препятствует безопасному возвращению вынужденных переселенцев Азербайджана

Замминистра: Армения препятствует безопасному возвращению вынужденных переселенцев Азербайджана Мирные жители Азербайджана продолжают получать серьезные ранения и умирать из-за того, что армяне отказываются делиться точной информацией о заложенных минах.
Карабах
31 января 2023 г. 14:12
Замминистра: Армения препятствует безопасному возвращению вынужденных переселенцев Азербайджана

Мирные жители Азербайджана продолжают получать серьезные ранения и погибать из-за того, что армяне отказываются делиться точной информацией о заложенных минах.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил в ходе выступления на слушаниях в Международном суде ООН.

Замминистра отметил, что бывшие вынужденные переселенцы Азербайджана в связи с минной угрозой не могут воспользоваться своим правом на возвращение в родные дома и безопасно вернуться туда.

"45 человек из общего числа погибших при взрыве мин среди гражданского населения Азербайджана погибли после оглашения решения Суда о временных мерах в 2021 году. И число жертв только продолжает расти", - сказал Э. Мамедов.

По его словам, совсем недавно, в декабре прошлого года, 7 азербайджанцев были ранены и один погиб в результате взрыва мины в селе Чираг в ранее оккупированном Кяльбаджарском районе. "Эта деревня находится в 25 км от азербайджано-армянской границы, и ни во время первой, ни во время второй карабахских войн через деревню не проходило никаких оборонительных линий. Четверо из пострадавших при взрыве, были гражданскими служащими телекоммуникационной компании. Они были заняты важными восстановительными работами”, - отметил замминистра.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Armenia impedes safe return of Azerbaijani IDPs
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Ermənistan azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz evlərinə təhlükəsiz qayıtmasına mane olur”

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