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Армения передала останки предположительно 138 пропавших без вести в I Карабахской войне

Армения передала останки предположительно 138 пропавших без вести в I Карабахской войне "Армения после трехстороннего заявления передала останки тел в смешанном виде, предположительно принадлежащие 138 лицам, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне".
Карабах
30 августа 2022 г. 11:05
Армения передала останки предположительно 138 пропавших без вести в I Карабахской войне

"Армения после трехстороннего заявления передала останки тел в смешанном виде, предположительно принадлежащие 138 лицам, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне".

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил секретарь Госкомиссии, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов на конференции ”Идентификация пропавших без вести – гуманитарный подход", приуроченной к Международному дню пропавших без вести и организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

По его словам, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана в I Карабахской войне 3 890 граждан Азербайджана пропали без вести и были зарегистрированы в Государственной комиссии: "Из них 3 171 - военнослужащий, 719 - гражданские лица. Среди гражданских лиц 71 несовершеннолетний ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей".

"Из общего числа лиц, пропавших без вести в период Первой Карабахской войны, 872 человека, в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 стариков, были взяты в плен или остались на оккупированных территориях. Пленные и заложники, впоследствии освобожденные, подтверждали, что видели этих людей живыми. Армения на протяжении всего периода конфликта скрывала информацию об этих лицах от международных организаций и уклонялась от предоставления сведений об их дальнейшей судьбе. Только после трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, противоположная сторона передала смешанные останки тел, предположительно принадлежащие 138 лицам из числа пропавших без вести в Первой Карабахской войне", - сказал И.Ахундов.

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Версия на английском языке After Tripartite Statement, Armenia handed over remains of 138 people went missing in First Karabakh War
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Üçtərəfli Bəyanatdan sonra I Qarabağ müharibəsində itkin düşənlərdən 138-nə aid olduğu ehtimal edilən meyit qalıqlarını təhvil verib

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