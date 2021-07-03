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Армения передала Азербайджану карты минных полей в Физули и Зангилане

Армения передала Азербайджану карты минных полей в Физули и Зангилане 3 июля 2021 года по инициативе Российской Федерации Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах
Карабах
3 июля 2021 г. 21:38
Армения передала Азербайджану карты минных полей в Физули и Зангилане

3 июля 2021 года по инициативе Российской Федерации Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах.

Об этом Report передает со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Выражаем благодарность Рустаму Мурадову, командующему российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджанской Республики, за его посредническую роль в реализации гуманитарной инициативы по получению минных карт.

Получение минных карт спасет жизни десятков тысяч наших граждан, в том числе и сапёров, и ускорит реализацию проектов строительства и реконструкции, инициированных Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым на освобожденных территориях, а также процесс возвращения вынужденных переселенцев.

В качестве гуманного шага азербайджанская сторона передала Армении 15 человек армянского происхождения, приговоренных решением суда к лишению свободы, и срок назначенного наказания которых истек", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Füzuli və Zəngilanda basdırdığı minaların xəritələrini təhvil verdi

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