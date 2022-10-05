Архитектор: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет

Скорость восстановления инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана впечатляет.
Как сообщает Report, об этом заявила журналистам архитектор в британской компании Chapman Taylor, участница открывшегося сегодня в Агдаме первого национального градостроительного форума Марселина Зелинска.
Она отметила, что была в городе Шуша после завершения войны и недавно посетила этот город вновь, и рада видеть всю проделанную работу: "Сегодня там активно проводятся форумы, фестивали. Конечно еще много работы по восстановлению предстоит сделать, но прогресс прекрасный".