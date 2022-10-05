Архитектор: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет

Скорость восстановления инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана впечатляет.

Скорость восстановления инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана впечатляет.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам архитектор в британской компании Chapman Taylor, участница открывшегося сегодня в Агдаме первого национального градостроительного форума Марселина Зелинска.

Она отметила, что была в городе Шуша после завершения войны и недавно посетила этот город вновь, и рада видеть всю проделанную работу: "Сегодня там активно проводятся форумы, фестивали. Конечно еще много работы по восстановлению предстоит сделать, но прогресс прекрасный".