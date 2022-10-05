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Архитектор: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет

Архитектор: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет Скорость восстановления инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана впечатляет.
Карабах
5 октября 2022 г. 14:35
Архитектор: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет

Скорость восстановления инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана впечатляет.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам архитектор в британской компании Chapman Taylor, участница открывшегося сегодня в Агдаме первого национального градостроительного форума Марселина Зелинска.

Она отметила, что была в городе Шуша после завершения войны и недавно посетила этот город вновь, и рада видеть всю проделанную работу: "Сегодня там активно проводятся форумы, фестивали. Конечно еще много работы по восстановлению предстоит сделать, но прогресс прекрасный".

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Версия на английском языке Architect: Restoration speed of liberated Azerbaijani territories impressive
Версия на азербайджанском языке Britaniyalı memar: “Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin bərpasının sürəti dərin təsir bağışlayır”

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