Архиепископ Бакинской епархии: Чтим память отдавших жизни за Отечество

"Оккупация Карабаха - 30 лет была незаживающей раной в сердце азербайджанского народа"

"Сегодня особенный день. Оккупация Карабаха - 30 лет была незаживающей раной в сердце азербайджанского народа. И война эта закончилась победой Азербайджана, победой для всех нас с вами".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархии Александр Ищеин.

"Сегодня мы воздаем дань памяти тем людям, которые отдали свою жизнь за Отечество на поле брани. Мы чтим память этих воинов, героев этой войны, а также память тех мирных граждан, которые погибли в результате вражеских обстрелов мирных городов", - заявил архиеписков.

Напомним, в Кафедральном соборе Святых Жён-Мироносиц в Баку прошла церемония поминовения шехидов Отечественной войны.

Минобороны объявило, что 2 783 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами в Отечественной войне.

Президент Ильхам Алиев пописал распоряжение об объявлении в Азербайджане минуты молчания в 12.00 4 декабря 2020 в целях почитания памяти шехидов Отечественной войны.