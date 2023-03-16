Араз Иманов: Армения намеренно и систематически разрушала азербайджанские города

Армения намеренно и систематически разрушала азербайджанские города и села.

Армения намеренно и систематически разрушала азербайджанские города и села.

Как сообщает Report, об этом советник специального представительства президента в Карабахском экономическом районе (за исключением Шушинского района) Араз Иманов заявил в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

По словам А. Иманова, в годы оккупации территорий Азербайджана вандализму подвергались и памятники истории и культуры, а также религиозные объекты: "Мечети намеренно разрушались и осквернялись. Армянской стороной были полностью уничтожены 462 библиотеки, из музеев украдены около 40 тысяч экспонатов". В период оккупации азербайджанских земель Армения также вела там незаконные археологические раскопки.

При этом, как отметил советник специального представительства президента, Азербайджан уважительно относится ко всем религиозным конфессиям.