Араик Арутюнян и Джалал Арутюнян объявлены в международный розыск

"Араик Арутюнян и Джалал Арутюнян объявлены в международный розыск".

"Араик Арутюнян и Джалал Арутюнян объявлены в международный розыск".

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, Давид Бабаян, Араик Арутюнян, Джалал Арутюнян находились в международном розыске в связи с обстрелами мирного населения Гянджи ракетными ударами и убийствами мирных жителей в годы Отечественной войны: "Один из них уже находится в тюрьме и ведется следствие. В ближайшее время азербайджанская общественность получит подробную информацию".