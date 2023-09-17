АОКП приветствует соглашение о доставке грузов через дороги Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди

Азербайджанское общество Красного полумесяца (АОКП) приветствует соглашение о доставке грузов на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди автомобилями Международно

Азербайджанское общество Красного полумесяца (АОКП) приветствует соглашение о доставке грузов на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди автомобилями Международного Комитета Красного Креста.

Об этом Report сообщили в АОКП.

"Мы сожалеем, что, несмотря на договоренность об открытии обеих дорог одновременно 1 сентября 2023 года, она будет реализована только 18 сентября.

Азербайджанское общество Красного полумесяца считает, что политизация грузоперевозок недопустима. В случае необходимости АОКП, которое является независимой, беспристрастной организацией, готово оказать любую поддержку этому процессу", - отметили в обществе.