О нас

АОКП приветствует соглашение о доставке грузов через дороги Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди

АОКП приветствует соглашение о доставке грузов через дороги Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди Азербайджанское общество Красного полумесяца (АОКП) приветствует соглашение о доставке грузов на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди автомобилями Международно
Карабах
17 сентября 2023 г. 20:55
АОКП приветствует соглашение о доставке грузов через дороги Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди

Азербайджанское общество Красного полумесяца (АОКП) приветствует соглашение о доставке грузов на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди автомобилями Международного Комитета Красного Креста.

Об этом Report сообщили в АОКП.

"Мы сожалеем, что, несмотря на договоренность об открытии обеих дорог одновременно 1 сентября 2023 года, она будет реализована только 18 сентября.

Азербайджанское общество Красного полумесяца считает, что политизация грузоперевозок недопустима. В случае необходимости АОКП, которое является независимой, беспристрастной организацией, готово оказать любую поддержку этому процессу", - отметили в обществе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti: Yüklərin Ağdam-Xankəndi və Laçın-Xankəndi vasitəsilə çatdırılması barədə razılığı alqışlayırıq

Экслюзивные новости

Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi