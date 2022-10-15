Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества

Необходимо проводить большую информационную и правовую работу для того, чтобы весь мир увидел произошедшее здесь.

Необходимо проводить большую информационную и правовую работу для того, чтобы весь мир увидел произошедшее здесь.

Об этом Report сказала Ангеле Кедайтене из Бельгии.

"Нужно привозить сюда как можно больше людей, потому что подобные впечатления остаются надолго", — сказала она.

По ее словам, она испытала шок от увиденного. " Я первый раз вижу такое. Увидеть все своими глазами - это очень печальное зрелище, и ощущение от увиденного останется на всю жизнь", - добавила она.

"В мире было много геноцидов. Холокост - пример того, как нужно показывать миру всю трагедию и доносить ее до международного сообщества. Поэтому очень важно не молчать", - сказала Кедайтене.

15 октября делегация иностранных экспертов и представителей НПО посетила освобожденное от армянской оккупации село Эдилли Ходжавендского района. В ее составе представители НПО Чехии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Сербии, Румынии, Турции и Эстонии.