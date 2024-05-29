Андреева: Существует возможность для расширения поддержки противоминной деятельности в Азербайджане

Существуют возможности для расширения партнерства и международной поддержки противоминной деятельности в Азербайджане.

Существуют возможности для расширения партнерства и международной поддержки противоминной деятельности в Азербайджане.

Об этом в интервью Report заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

Она подчеркнула, что страновая команда ООН в Азербайджане поддерживает амбициозные усилия правительства по постконфликтному восстановлению и реконструкции в таких областях, как разминирование, развитие навыков, поддержка вынужденных переселенцев в области здравоохранения, образования и др.

"Азербайджан является одной из стран, наиболее загрязненных минами. С 2020 года при финансовой поддержке Европейского союза, правительства Великобритании, внутренних ресурсов агентств ООН - ПРООН, ЮНИСЕФ и Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) совместно поддерживается деятельность ANAMA по разминированию путем институционального укрепления, предоставления технической экспертизы, поддержки закупок и обучения по вопросам риска, связанного с взрывоопасными предметами", - сказала В.Андреева.

По словам резидента-координатора ООН, еще многое предстоит сделать: "Совместно с ANAMA ООН помогла организовать две международные противоминные конференции".

Третья международная конференция пройдет завтра в Зангилане и продолжится в Баку.

По ее словам, эти конференции служат "платформой для поиска постоянной международной поддержки в решении критической задачи по очистке Карабаха от мин".